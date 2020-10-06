أفلام جسدت نصر أكتوبر.. أبرزها "الرصاصة لا تزال في جيبي" و "الطريق إلى إيلات"

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يحتفل الشعب المصري اليوم بالعبور والانتصار على الأعداء، واسترداد كرامة المصريين، حيث تمر الذكرى الـ47 على انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ظل تذكرنا الدائم بهذا الحدث العظيم، لابد أن نتذكر الأغنيات التي عبرت عن فرحة الشعب، ومازالت تعيش في وجداننا حتى الآن.



حرصت الأفلام المصرية على تجسيده، وإظهار إنجازات نصر أكتوبر، تاركة بصمة تاريخية، وأثرًا طيبًا في النفوس.



أصبحت تلك الأفلام أيقونة النجاح في السينما المصرية، حيث ينتظر الجمهور عرضه كل عام على شاشات التليفزيون، مفتخرين بالجيش المصري وقوته في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



ويقدم لك "الفجر الفني" أبرز الأفلام المصرية التي قدمت لإظهار انجازات انتصار أكتوبر.



1- الرصاصة لا تزال في جيبي



فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، الذي أنتج عام 1974، ومن بطولة كل من محمود ياسين، وحسين فهمي، ويوسف شعبان، وصلاح السعدني، بجانب النجمة نجوى إبراهيم التي ظهرت فيه كثاني أعمالها السينمائية بعد فيلم الأرض، وسعيد صالح، وعبد المنعم إبراهيم، وحياة قنديل.



وتدور قصة الفيلم حول لجوء المجند الشاب محمد إلى غزة، بعد حرب 1967، ليبقى في رعاية أحد الفلسطنيين الذين يساعدون المقاتلين على الاختفاء، إلى أن تتاح لهم سبل الفرار والعودة إلى وطنهم، وهناك يلتقي بسائس الخيل "مروان الأخرس"، ويشعر محمد أن مروان قد يكون جاسوسًا يعمل لصالح إسرائيل، ثم ينجح في الفرار بحرا، ويعود إلى بلدته محطما يائسا، بعدما شهد مقتل رفاقه جميعًا أمام عينيه.



2- الطريق إلى إيلات



فيلم "الطريق إلى إيلات"، فهو بطولة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي وصلاح ذو الفقار ومحمد سعد وعبدالله محمود وطارق النهري، وتدور أحداث الفيلم حول حرب الإستنزاف عام 1969، قبل حرب أكتوبر، بالتحديد في شهر يوليو، يتناول الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري.



3- حتى آخر العمر



أنتج سنة 1975م، من إخراج أشرف فهمي، والكاتب يوسف السباعي، من بطولة الفنان محمود عبد العزيز، وعمر خورشيد، ونجوى إبراهيم، وعماد حمدي، وحياة قنديل، وسعيد صالح، وعمر ناجي، وفتحية شاهين، ومن أبرز لقطة الفيلم قيام الجنود المصريين في عملية بدر في أولى حرب أكتوبر سنة 1973م، حيث عبروا قناة السويس.



4- العمر لحظة



الفيلم إنتاج عام ١٩٧٨ للكاتب يوسف السباعي وسيناريو وجيه نجيب وحوار عطية محمد، وبطولة ماجدة وأحمد مظهر وناهد شريف ونبيلة عبيد.



يحكي الفيلم عن الجانب الآخر في حياة الصحفية نعمت وتحديدا مع زوجها رئيس التحرير الذي يعيش حياة اللهو والترف، والذي يدعو في مقالاته إلى اليأس أثناء الحرب مع إسرائيل.



5- الوفاء العظيم



أنتج الفيلم الذي قام ببطولته كل من الفنانة نجلاء فتحي ومحمود ياسين وكمال الشناوي عام ١٩٧٤، من تأليف فيصل ندا وإخراج حلمي رفلة.



6- بدور



قام ببطولة الفيلم الذي أنتج بعد الحرب بعام وتحديدا عام ١٩٧٤ نجلاء فتحي ومحمود ياسين ومجدي وهبة، من تأليف وإخراج نادر جلال.



7- اعدام ميت



قام ببطولة الفيلم الذي أنتج عام ١٩٨٥ محمود عبد العزيز وفريد شوقي ويحيى الفخراني وليلى علوي وبوسي.



يحكي الفيلم عن منصور الطوبي العميل للمخابرات الإسرائيلية الذي حكم عليه بالإعدام، وتستغل المخابرات المصرية الشبه بينه وبين الضابط المصري عز الدين الذي ينتحل شخصيته ويكون عليه عبء معرفة أسرار المفاعل الذري الإسرائيلي ديمونه.



8- أبناء الصمت



الفيلم من إخراج محمد راضي وقصة مجيد طوبيا وبطولة أحمد زكي والسيد راضي وسيد زيان ونور الشريف ومحمود مرسي وميرفت أمين، من إنتاج عام ١٩٧٤.



9- مهمة في تل أبيب



تقيم آمال في باريس وتعمل جاسوسة لحساب إسرائيل. تندم وتقرر التوبة فتلجأ إلى السفير المصري ليحدد لها موعدًا مع رئيس المخابرات المصرية الذي تعترف له. يتفق معها أن تكون عميلة مزدوجة وذلك بعد أن تجتاز جهاز كشف الكذب. يطلب منها السفر إلى تل أبيب لتصوير شريط خطير عليه أنواع السلاح والخطط الإستراتيجية الإسرائيلية في حالة نشوب حرب مع مصر وذلك من مبنى وزارة الدفاع. تنجح مهمة آمال في تهريب الفيلم. إلا أن المخابرات الإسرائيلية تكتشف خداعها. تلقى أنواعًا من العذاب الوحشي، يتمكن رجال المخابرات المصرية من تهريبها من المستشفى لتصل إلى مصر.



عرض عام 1992، بطولة نادية الجندي وكمال الشناوي ومحمد مختار وسعيد عبد الغني ويوسف فوزي، تأليف بشير الديك وإخراج نادر جلال.



10- حكايات الغريب



الفيلم للمخرجة إنعام محمد علي وقصة الكاتب جمال الغيطاني، وبطولة محمود الجندي ومحمد منير وحسين الإمام وشريف منير، وإنتاج ١٩٩٢.



يعبر الفيلم عن الفترة بين حرب ١٩٦٧ وحرب أكتوبر ١٩٧٣ من خلال البطل عبد الرحمن الذي يجسد دوره محمود الجندي، الذي بدأت تصرفاته يظهر عليها الانهزامية والاستسلام بعد الحرب الأولى، إلى أن يحدث العبور ويبدأ في الوقوف مدافعًا عن وطنه ويبذل روحه ودمه فداء له.



11- يوم الكرامة



أُنتج الفيلم في عام ٢٠٠٤، ويتحدث عن دور القوات البحرية المصرية في الفترة التي تلت حرب ١٩٦٧، بطولة أحمد عز وسمية الخشاب وخالد أبو النجا ومحمد رياض وياسر جلال ومحمود قابيل.



12- أيام السادات



يحكي الفيلم قصة حياة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات "بطل الحرب والسلام" بجانب حديثه عن حرب أكتوبر والانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري.



