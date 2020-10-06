رئيس البريد المصري: لدينا 4 آلاف مكتب موزعة على الجمهورية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، إنه يوجد 4 آلاف مكتب بريد موزعة على جميع محافظات مصر.

وأضاف "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيق تام بين الهيئة والبنك المركزي المصري، لافتًا إلى أنه يتم تطوير مكاتب البريد لتقديم خدمات مصر الرقمية.

وتابع: "تطوير ورقمنة خدمات البريد خلال الفترة الماضية لمواكبة متغيرات جائحة كورونا".

اقرأ أيضًا..


وكانت أعلنت الهيئة القومية للبريد بدءًا من اليوم عن حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الارسال او الاستقبال وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن أمتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية اجراء تنظيمي يهدف الى الامتثال للتشريعات الوطنيه الخاصه بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وينظم عمليه ارسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية.

أخبار تهمك

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يومين

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة الا ربع

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعة و نصف

حسام البدري يفاجئ نجم الزمالك ويطلب ضمه للمنتخب

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. النائب العام يكشف تفاصيل وفاة عويس الراوي

منذ أقل من ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»