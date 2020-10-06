رئيس البريد المصري: لدينا 4 آلاف مكتب موزعة على الجمهورية

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قال الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، إنه يوجد 4 آلاف مكتب بريد موزعة على جميع محافظات مصر.



وأضاف "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيق تام بين الهيئة والبنك المركزي المصري، لافتًا إلى أنه يتم تطوير مكاتب البريد لتقديم خدمات مصر الرقمية.



وتابع: "تطوير ورقمنة خدمات البريد خلال الفترة الماضية لمواكبة متغيرات جائحة كورونا".



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وكانت أعلنت الهيئة القومية للبريد بدءًا من اليوم عن حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الارسال او الاستقبال وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن أمتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.



ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية اجراء تنظيمي يهدف الى الامتثال للتشريعات الوطنيه الخاصه بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وينظم عمليه ارسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية.