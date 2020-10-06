بعد قتل فتاة واغتصابها.. مطالب بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الجزائر

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دعا عدد كبير من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيقاع أشد العقوبة بحق مرتكب جريمة اختطاف واغتصاب وقتل وإحراق الفتاة شيماء الجزائرية، والتي عثر عليها الأحد جثة هامدة في محطة وقود مهجورة في مدينة الثنية الواقعة في ولاية بومرداس شرق العاصمة الجزائر، حسبما نقلته قناة الغد الاخبارية.





ودشن الجزائريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صفحات تدعو للقصاص من قاتل الفتاة شيماء بعد اغتصابها مطالبين ىإنزال أقصى العقوبة على الجاني.





وبدا على وجه والدة الفتاة الصدمة والانهيار في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إنه تم اختطاف ابنتها منذ أيام وهددها المشتبه به والذي سبق أن قدمت فيه الضحية بلاغا باغتصابها عام 2016 حكم عليه بالسجن فيها بـ3 سنوات ليخرج من السجن وينتقم منها.

