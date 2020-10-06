رمزي رميح يكشف الأولويات الليبية بالوقت الحالي

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قال رمزى الرميح، مستشار منظمة ليبيا لدراسات الأمن القومي، إن أولويات ليبيا هي إضفاء شرعية دولية على مجلس رئاسي جديد وحل الميليشيات.





وأضاف خلال لقائه قناة الغد، أن اجتماعات بوزنيقة بالمغرب عبثية ونتائجها بلا قيمة ولن تنفذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن التوقيت الحالي ليس مناسبا لتقسيم المناصب.





وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى سلطة قضائية في ليبيا أصدر بيانًا يرفض فيه مخرجات بوزنيقة خاصة فيما يتعلق باختيار النائب العام ويعتبرها تعدي على السلطة القضائية.





وأكمل أن اجتماعات السفير الأمريكي لدى ليبيا مع مدير المخابرات المصرية ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح نتج عنها الاتفاق على حل الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية.





وفي سياق متصل، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية السيد كريستيان كامبون بـ"المساهمة الجوهرية" للمغرب في التوصل إلى حل للصراع في ليبيا.





ورحب كامبون بتواصل الحوار الليبي- الليبي بمبادرة من المملكة المغربية، وبالنتائج التي تم بلوغها.





ويجري السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند في القاهرة محادثات، حيث التقى مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.



