التطورات الصحية لترامب.. هل يستغلها في الحملات الانتخابية؟

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قال مراسل قناة الغد في واشنطن عمر محمد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستغل الظرف الصحي الإيجابي الآن بعد خروجه من المركز الطبي للدخول في المناظرة أمام منافسه بايدن.





وأوضح، أن الأمر لا يتعلق بترامب فقط، فهو على موعد مع المناظرة، وحين يأتي موعدها لن يكون ترامب قد أنهى بعد فترة العزل أو الحجر الخاصة بفيروس كورونا، ووقتها من حق المنافس أن يرفض المناظرة، وبايدن قد صرح بأنه ينتظر رأي المختصين في إذا ما كان سيشارك أو يرفضها.





وتابع: توجد حالة من التوتر في الولايات ذات الغالبية الديمقراطية، حيث يحاول أنصار ترامب التواجد فيها، من بينها ميريلاند لكونها لها دلالة مهمة، خصوصا أن شوارعها كانت مزدحمة في الأيام الماضية لتأييد ترامب وهو ما يقلق الديمقراطيين.





وأكد المتحدث باسم حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، عزم الرئيس المشاركة في المناظرة المقبلة، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في الخامس عشر من أكتوبر الجاري بميامي.





وعاد ترامب إلى البيت الأبيض بعد خروجه من مستشفى "والتر ريد العسكري"، حيث خضع للعلاج من فيروس كورونا لمدة ثلاثة أيام وكتب ترامب على تويتر: لا تخشوا الفيروس والآلاف يموتون من الإنفلونزا الموسمية، ولن نغلق البلاد، مضيفًا أن أمامه الكثير لينجزه.



