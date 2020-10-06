في ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على أبرز الأغاني التي خلدتها

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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يحتفل الشعب المصري اليوم بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي شهدت قصة كفاح كبيرة وإصرار وعزيمة من المصريين لاسترداد أرض سيناء التي احتلتها إسرائيل، ولكل مجال اهتمام فكان لمجال الفن جانب كبير من حيث الأغاني التي رسخت ودونت هذه الانتصارات في وجدان وعقول المصريين.

ويقدم لك "الفجر الفني" من خلال هذا التقرير أبرز الأغاني التي خلدت انتصارات أكتوبر.

1- أغنية "عاش اللى قال" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى وغناء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

2- أغنية "صباح الخير يا سينا"، التي غناها أيضًا العندليب عبد الحليم حافظ حيث بعد نصر أكتوبر 1973، كتبها الشاعر الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي، ولحنها الموسيقار كمال الطويل.

3- أغنية "على الربابة"، التي غنتها الفنانة وردة الجزائريةوكتبها الشاعر العبقري عبد الرحيم منصور، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي.

4- هناك أغنية في ذاكرة التاريخ وهى "رايحين رايحين.. شايلين فى إيدنا سلاح.. راجعين راجعين.. رافعين رايات النصر"، كانت هذه الأغنية ضمن أحداث فيلم "العصفور" للمخرج يوسف شاهين، كلمات الشاعرة نبيلة قنديل ولحن الموسيقار علي إسماعيل، وتم إذاعتها خلال الحرب.

5- قدمت المطربة شريفة فاضل أغنية للشهيد البطل حينما قالت "ابنى حبيبى يا نور عيني.. بيضربوا بيك المثل.. كل الحبايب بتهنيني.. طبعا مانا أم البطل".

6- أغنية "شايلين فى ايدنا سلاح" من كلمات نبيله قنديل وألحان علي إسماعيل.

7- أغنية "بسم الله" هي من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي، أول أغاني نصر أكتوبر.

8- أغنية "سمينا وعدينا" من كلمات الشاعرة عليه الجعار، ومن ألحان عبد العظيم محمد، وغنتها المطربة شهرزاد.

9- أغنية "يا حبيبتى يا مصر" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى وغناء النجمة شادية.

10- قدمت المجموعة أغنية "بالأحضان بالأحضان يا سيناء" التي تعتبر أول ما أذيع بعد العبور مباشرة، من كلمات محمد كمال بدر، وألحان أحمد صدقي.









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