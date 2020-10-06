جماهير آرسنال تُشيد بموقف أوزيل الرائع

قام الدولي الألماني مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، بتقديم لافتة طيبة ورائعة للغاية، عندما عرض دفع راتب الموظف الذي يرتدي تميمة النادي "الرجل الأخضر"، وذلك من أجل أن يبقي مع الجانرز، وذلك بعدما قررت إدارة الفريق الإنجليزي فصله من النادي لتقليل النفقات.





وأشاد مشجعي آرسنال على مواقع التوصل الاجتماعي بموقف أوزيل الرائع تجاه "الرجل الأخضر".





قرر النادي التخلص من جيري كوي، الذي كان له دور في التواصل مع الجماهير خارج وداخل ملعب الإمارات، عندما كان يرتدي ملابس الديناصور الأخضر، مؤخراً لتقليل النفقات بسبب تأثير جائحة كوفيد-19.





ومع ذلك، قال آرسنال إن "التميمة ستعود بمجرد السماح للجماهير بالعودة للمدرجات بعد تخفيف إجراءات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا. لكن دون تحديد متى يمكن لكوي استئناف دوره".





وقال النادي في بيان عبر البريد الإلكتروني دون أن يوضح ما إذا كان كوي سيواصل القيام بدوره "ستظل التميمة جزءاً مهماً في آرسنال ونتطلع إلى عودتها للترفيه عن جماهيرنا عندما يُسمح لهم بالعودة للمباريات".





وعرض أوزيل، أحد أعلى اللاعبين أجراً في النادي لكنه لا يحظى باهتمام المدرب ميكل أرتيتا، تحمل راتب كوي ومساعدته مالياً للبقاء في النادي.





وقال أوزيل عبر حسابه على تويتر اليوم "كنت حزيناً للغاية لأن جيري كوي المعروف أيضاً بأنه التميمة الشهيرة والمخلصة للنادي وجزء لا يتجزأ من نادينا، تم الاستغناء عنه توفيراً للنفقات بعد 27 عاماً.





"بناء على ذلك، أعرض تحمل راتب كوي بالكامل طوال فترة بقائي في آرسنال.. حتى يتمكن جيري من مواصلة عمله الذي يحبه كثيراً".





ويحصل أوزيل الذي يستمر عقده حتى 2021 على نحو 350 ألف جنيه إسترليني (454.300 دولار) في الأسبوع، لكنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم حتى الآن وخاص 18 مباراة من البداية في الدوري الموسم الماضي.



