ياسمين صبري طالبة جامعية من جديد.. "الفجر الفني" يكشف التفاصيل!

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علم 'الفجر الفني' أن النجمة ياسمين صبري، بدأت اليوم الدراسي الأول لها بالجامعة الأمريكية لتدرس في قسم 'السيكولوجي' وتساعدها في الدراسة شام نجلة النجمة أصالة.

وكانت قد علقت الفنانة ياسمين صبري، مؤخرا على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها لنسخة من نجمته المفضلة “ياسمين”، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها قائلة: "أنا بحب الستات جدًا وبنحاز ليهم، ودائمًا ما يزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفوا كدرجة ثانية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وذلك مع أحمد مجدي ونهال عنبر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا عدد كبير من الأعمال الدرامية لهذا العام.

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