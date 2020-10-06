حسام البدري يفاجئ نجم الزمالك ويطلب ضمه للمنتخب

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري على ضم أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك في المعسكر المقبل.

وتلقى جهاز الكرة بنادي الزمالك في الساعات الماضية اتصالات من المنتخب الوطني لطلب ضم أحمد سيد زيزو لصفوف المنتخب في الفترة القادمة.

وجاء طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب ضم أحمد سيد زيزو لمعسكر المنتخب بعد تألقه مع الزمالك وقدرته على المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب.

ويبحث حسام البدرى عن ضم عناصر جديدة لصفوف منتخب مصر من أجل تجديد الدماء خلال الفترة المقبلة.

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