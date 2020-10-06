الحفاظ على الهوية.. أبرز المعلومات عن مبادرة "اتكلم مصري"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة تحت عنوان "اتكلم مصري"، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وترسيخها لدى أبناء مصر في الخارج.

وانطلقت فعاليات المبادرة، فى الأول من شهر أكتوبر الحالى، ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتم إطلاق المبادرة فيها، إذ سبق أن أطلقت وزارة الهجرة تلك المبادرة مرات عدة، خلال الأعوام السابقة.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة "اتكلم مصرى":

- مبادرة "اتكلم مصري" ليست مبادرة لمحو أمية اللغة العربية، ولكنها تستهدف أيضًا تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التي نشأنا عليها.

تعد أهداف المبادرة أكثر ارتباطًا بتعزيز الولاء والانتماء للوطن، وهو هدف من أهداف الدولة واستراتيجيتها 2030.

- تستهدف المبادرة فى الأساس الربط الحضاري والثقافي لأبناء مصر في الخارج بوطنهم.

- تتصدى المبادرة أيضا للحروب التي تستهدف طمس الهوية المصرية في الخارج.

- ستساعد المبادرة الدولة المصرية في توعية أبنائها المصريين فى الداخل، إذ إنه من المقرر إعداد برامج تساعد على توعية المصريين سواء في الخارج أو الداخل.

- بدأت فعاليات مبادرة "اتكلم مصرى" هذا العام، فى الأول من شهر أكتوبر الحالى.

- ضمن فعالية الإطلاق الرسمي للمبادرة قدمت شركة برانديريا "BRanderia"، أحد الشركاء الرئيسيين، عرضًا تفصيليًا عن المحتوى المصور الذي قامت الشركة بإنتاجه للعرض في إطار المبادرة.

- قامت شركة برانديريا باستخدام الرسوم المتحركة لتوصيل اللغة العربية واللهجة المصرية بشكل مبسط لأبناء مصر فى الخارج.

- المبادرة مبنية على منهجية دقيقة راعت في تطبيقها كل أدوات التواصل الحديثة، حتى تتمكن من الوصول إلى أبناء مصر أينما كانوا.

- وتستهدف المبادرة ترسيخ مفهوم الهوية المصرية لدى أبناء مصر بالخارج، من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج.

- يتم العمل على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع الفئة العمرية الناشئة بالخارج، في شكله ومضمونه، بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، وكذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف، وصولا إلى مرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال، يشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغانٍ وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

- تم الاتفاق بين وزارة الهجرة، ووزارة الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، على تدشين الصفحة الرسمية لمبادرة "اتكلم مصري"، وربطها بالصفحات الخاصة بوزارتي الدولة للإعلام، والثقافة، لنشر الأعمال الدرامية المصرية، ونشر الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة، والمسابقات الثقافية، لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية.

- بدأت المبادرة بالفعل في تنفيذ العديد من الأنشطة، حيث تم عقد العديد من اللقاءات عبر الفيديوكونفرانس مع المصريين بالخارج، وتم الحديث عن حرب أكتوبر في ذكراها الـ47.

- كما أن 55 من أبناء الجيلين الرابع والخامس للمصريين بنيوزيلندا أجروا زيارة افتراضية للمتحف المصري.

واستقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، لبحث آليات التعاون بين وزارت الهجرة والإعلام والثقافة لنشر مبادرة "اتكلم مصري" لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تدشين الصفحة الرسمية لمبادرة "اتكلم مصري"، وربطها بالصفحات الخاصة لوزارتي الدولة للإعلام والثقافة، لنشر الأعمال الدرامية المصرية، ونشر الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة والمسابقات الثقافية لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية.

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