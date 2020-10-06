"مكافحة كورونا" تفجر مفاجأة حول سبب انخفاض الإصابات بمصر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا في مصر قد يرجع إلى أن 60% من سكان مصر شبابا، وبالتالي نسبة المناعة أكبر، خلاف أن نسبة الإصابة في أفريقيا بصورة عامة منخفضة، وهذا يكون يكون بسبب وجود مناعة لدى الجنس الإفريقي.

وتابعت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك دراسة لهذا الأمر في القوات الحالي، كما أن انخفاض نسبة الإصابة قد يرجع إلى أن تعامل الدولة المصرية مع الأزمة بصورة محترفة.


وأكد الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات في فاكسيرا، أن تطعيم الأنفلونزا لا يتسبب في مضاعفات، وأي حديث عكس ذلك حديث مرسل ولا يستند إلى سند علمي.

وأوضح مدير عام التطعيمات في فاكسيرا، أن أعراض تطعيم الأنفلونزا مثل أي لقاح آخر وتكون طفيفة وليست قوية ولا تحدث إلا قليلًا مثل احمرار أو تورم أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وكلها تنتهي دون تدخل طبي.

وأضاف "محمدي"، أنه يمتنع تناوله لمن لديه مفرطة من تناول البيض أو يعاني من حساسية شديدة من لقاحات الأنفلونزا، أو أقل من العمر المحدد، حيث أن الحد الأدنى لتلقي اللقاح من 3 سنوات.

وأشار مدير عام التطعيمات في فاكسيرا، إلى أن هناك كميات كافية من لقاح الأنفلونزا هذا العام، مؤكدًا أن لقاح الأنفلونزا يؤخذ مع أي لقاحات أخرى دون اشتراطات.

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