رئيس لبنان الأسبق: ماكرون حاول إنقاذ بيروت من الأزمة التي تمر بها

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قال أمين الجميل، رئيس لبنان الأسبق، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول إنقاذ لبنان من الأزمة التي تمر بها.





وأشار "الجميل"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن حزب الله كون نوع من السيادة الذاتية على حساب السيادة الوطنية، مؤكدًا أنه يجب أن يقررالشعب اللبناني مصيره بحرية.





دشن لبنانيون هاشتاج شهرين على الجريمة، متسائلين عن مصير تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي جاعلا من بيروت مدينة منكوبة، وأوقع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.





وأوضح تقرير قناة الغد "تسلم المجلس العدلي ملف التحقيق في الانفجار، ومنذ بدء التحقيقات تم توقيف 25 شخصًا في القضية من موظفي المرفأ والأجهزة الأمنية، من لبنهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر".





وأشارت تسريبات تم تداولها في الصحافة اللبنانية إلى أن الحادث كان متعمدًا، وهو الأمر الذي نفاه فريق التحقيقات الأمريكي، والذي أكد أن التحقيقات لم تنته حتى الآن.





بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون آلية التنسيق وتنفيذ المهام لإعادة إعمار العاصمة بيروت.





وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن ذلك جاء في اجتماع ترأسه عون بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون ومحافظ بيروت مروان عبود.





وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من170 قتيلًا و6 آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 الف شخص.





ووفق الوكالة، ترأس الرئيس عون أيضًا اجتماعًا حضره وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لبحث الرصيد الاحتياطي لدى مصرف لبنان لتحديد فترة الدعم المتبقية والكميات المرتقبة للمواد المدعومة.

