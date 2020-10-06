البورصات الأوروبية ترتفع بالختام مع تراجع قطاع الرعاية الصحية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
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اختتمت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مع مراقبة المستثمرين لعودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض واستكماله العلاج.

وارتفعت أسهم البنوك بنحو 1 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، في حين تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1 بالمائة.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية بعد ارتفاعها بالأمس مع الأسواق العالمية بعد تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وغادر ترامب المستشفى أمس الإثنين لكنه سوف يستكمل علاجه في البيت الأبيض بعد إصابته بفيروس كورونا.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال للشهر الرابع على التوالي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.07 بالمائة إلى 365 نقطة، كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5949 نقطة.

وارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.6 بالمائة إلى 12906 نقطة، وصعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 4895 نقطة.

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