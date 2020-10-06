غدا.. ايمان البحر درويش وسلوي خطاب وأحمد عزمي بقصر السينما

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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اعلن الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما والاستاذ عادل العبساوى رئيس الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى أنه من المقرر غدا إقامة حفل إفتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية بمقر قصر السينما بجاردن سيتى فى تمام الساعة السادسة مساءا .


من المقرر يحضر حفل الافتتاح ضيف شرف الفنان القدير إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الأسبق والفنانة سلوى خطاب والفنان أحمد عزمى بطلا الفيلم الروائى علامات أبريل الذى سيتم عرضه خلال إفتتاح الحفل .

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