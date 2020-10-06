مكافحة كورونا: لدينا سيناريو للتعامل مع الأزمة حال تزايد أعداد المصابين

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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن فيروس كورونا لا ينقل عن طريق الهواء مثلما تردد الفترة الأخيرة، ولكنه ينقل من خلال الرزاز لمسافة تقارب المتر.



وتابعت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا متوفر بصورة كبيرة، خاصة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا منخفضة خلال الفترة الحالية، ولدينا سيناريو للتعامل مع أي زيادة لا قدر الله.



ولفتت إلى أن سباق أنتاج اللقاح بين كل الدول مستمر منذ بداية أزمة كورونا، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي لديها أبحاث لإنتاج اللقاح، وسيتم تجربته الفترة المقبلة، خلاف أن مصر تعمل حاليًا على تجربة اللقاح الصيني.



وأكد الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات في فاكسيرا، أن تطعيم الأنفلونزا لا يتسبب في مضاعفات، وأي حديث عكس ذلك حديث مرسل ولا يستند إلى سند علمي.



وأوضح مدير عام التطعيمات في فاكسيرا، أن أعراض تطعيم الأنفلونزا مثل أي لقاح آخر وتكون طفيفة وليست قوية ولا تحدث إلا قليلًا مثل احمرار أو تورم أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وكلها تنتهي دون تدخل طبي.



وأضاف "محمدي"، أنه يمتنع تناوله لمن لديه مفرطة من تناول البيض أو يعاني من حساسية شديدة من لقاحات الأنفلونزا، أو أقل من العمر المحدد، حيث أن الحد الأدنى لتلقي اللقاح من 3 سنوات.



وأشار مدير عام التطعيمات في فاكسيرا، إلى أن هناك كميات كافية من لقاح الأنفلونزا هذا العام، مؤكدًا أن لقاح الأنفلونزا يؤخذ مع أي لقاحات أخرى دون اشتراطات.

