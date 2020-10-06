نانت يتعاقد مع أوجوستين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي نانت الفرنسي تعاقده مع المهاجم أوجوستين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف الفريق.

وكان أوجوستين قد انتقل في الموسم الماضي معارا من لايبزج إلى ليدز يونايتد، بعقد يتضمن مقابل شراء إلزامي بقيمة 21 مليون يورو (23 مليون دولار) في حالة صعود ليدز يونايتد، الذي كان ينافس حينذاك في دوري البطولة الإنجليزية، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن أوجوستين لم يلعب سوى دور ضئيل في صعود ليدز يونايتد حيث شارك في ثلاث مباريات فقط مع الفريق.

وادعي ليدز يونايتد أن بند الشراء لم يعد ملزما نظرا لأن الصعود حسم فقط بعد 30 يونيو، إثر فترة توقف المنافسات بسبب جائحة كورونا، وأن عقد اللاعب في ذلك الوقت كان قد انتهى بالفعل.

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ 43 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يومين

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحصل على دفعة قوية قبل مواجهة دجلة

منذ ساعة و 26 دقيقة

في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

07:02 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»