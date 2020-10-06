نانت يتعاقد مع أوجوستين

أعلن نادي نانت الفرنسي تعاقده مع المهاجم أوجوستين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف الفريق.





وكان أوجوستين قد انتقل في الموسم الماضي معارا من لايبزج إلى ليدز يونايتد، بعقد يتضمن مقابل شراء إلزامي بقيمة 21 مليون يورو (23 مليون دولار) في حالة صعود ليدز يونايتد، الذي كان ينافس حينذاك في دوري البطولة الإنجليزية، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.





لكن أوجوستين لم يلعب سوى دور ضئيل في صعود ليدز يونايتد حيث شارك في ثلاث مباريات فقط مع الفريق.





وادعي ليدز يونايتد أن بند الشراء لم يعد ملزما نظرا لأن الصعود حسم فقط بعد 30 يونيو، إثر فترة توقف المنافسات بسبب جائحة كورونا، وأن عقد اللاعب في ذلك الوقت كان قد انتهى بالفعل.



