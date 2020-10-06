عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:42 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة انبي ‏التي تقام مساء غد الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني وشادي رضوان وفارس طارق ومحمد محمد مغربي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد ‏فخري وأحمد طارق ومصطفى شوبير.‏

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على المقاولون العرب، بهدف نظيف، حمل توقيع عمرو السولية، في المباراة التي جمعت الفريقين خلال الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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