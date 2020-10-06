عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:42 م
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة انبي التي تقام مساء غد الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وجونيور أجايي ومحمد هاني وشادي رضوان وفارس طارق ومحمد محمد مغربي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري وأحمد طارق ومصطفى شوبير.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على المقاولون العرب، بهدف نظيف، حمل توقيع عمرو السولية، في المباراة التي جمعت الفريقين خلال الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
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