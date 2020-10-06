الصورة الأولي من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أقيم منذ دقائق حفل عقد قران الفنانة هنادي مهنا، والفنان أحمد خالد صالح، وذلك يعتبر مفاجأة لجمهورهم بعد خطبتهم ايضا فجأة منذ شهور.


حيث قام الفنان محمد الشرنوبي، منذ دقائق نشر الصورة عبر الاستوري علي موقع الصور الشهير "انستجرام"، وحرص علي تهنأتهم.


يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد خالد صالح مع الفنانة هنادي مهنا كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وجسد شخصية الشيخ مبروك، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.


من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد خالد صالح في بطولة مسلسل جديد بعنوان "أنصاف مجانين"، من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، وينتمى العمل لنوعية المسلسلات قليلة الحلقات، كما سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وقد صور صناعه عدد كبير من المشاهد الخارجية بمنطقة مصر الجديدة، وجمعت المشاهد الفنان الشاب أحمد خالد صالح، والممثلة الصاعدة أسماء جلال
الصورة الأولي من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
الصورة الأولي من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

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