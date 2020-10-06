كشف ملابسات تعرض عامل لفتاة بالطريق العام بالقاهرة





وعلى الفور تم إستدعاء المشكو فى حقه وتبين أنه يقوم ببيع نظارات بالطريق المؤدى لمحل عمل المشار إليها، وحال قيامه بمعاكستها قامت بالبصق عليه، الأمر الذى دفعه للتعدى عليها بالسب والضرب محدثًا إصابتها ونفى وجود أى خلافات سابقة بينهما أو تهديدها بالقتل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تداول بعض المواقع الإلكترونية لخبر تضمن الإدعاء بتعرض شخص مجهول لإحدى الفتيات وتهديدها بالقتل حال سيرها بالطريق العام.تبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى تضرر إحدى الفتيات عاملة- مقيمة بمحافظة القاهرة من أحد الأشخاص بائع متجول- مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالتحرش بها لفظيًا والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح رضى بالحاجب وكدمات بالبطن، وتحرر عن ذلك محضر بقسم شرطة الدقى بالجيزة.