مران الأهلي.. الشناوي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة





واصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.





وقام الشناوي بإجراء جلسات علاجية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه، لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.





واشتكى الشناوي من إصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.





وفي سياق أخر أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأحمر على أن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يغيب عن مباراة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب.



