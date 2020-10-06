مران الأهلي.. الشناوي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

واصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وقام الشناوي بإجراء جلسات علاجية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه، لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

واشتكى الشناوي من إصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وفي سياق أخر أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأحمر على أن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يغيب عن مباراة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الوداد الشناوي الأهلي

أخبار تهمك

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ أقل من ساعة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يومين

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك يحصل على دفعة قوية قبل مواجهة دجلة

منذ ساعة و 27 دقيقة

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تدريبات بدنية لحسام عاشور في الأهلي

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا للإتناج.. وأزار وفتحي يواصلان التأهيل

حارس الأهلي يغيب عن مباراة الإسماعيلي

مران الأهلي| حمدي يتواجد في التدريبات قبل السفر إلى ألمانيا وديانج يواصل التأهيل

مستشفى الأهلي.. 6 لاعبين مهددون بالغياب أمام الإسماعيلي

الأهلي يستعيد مدافعا جديدا بعد مباراة الاتحاد

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

07:02 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»