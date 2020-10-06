الأهلي السعودي يُعلن تعاقده مع «فتوحي»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع المغربي إدريس فتوحي، صانع ألعاب الحزم، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن الأهلي اليوم الثلاثاء تعاقده مع فتوحي لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.

وقدم فتوحي أداء رائعا مع فريق الحزم في الموسم الماضي إلا أن النتائج السيئة للفريق أسفرت عن هبوط الحزم من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فتوحي /31 عاما/ قد انضم للحزم في العام الماضي قادما من دبا الفجيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الحزم الاهلى السعودي إدريس فتوحي

أخبار تهمك

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يومين

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ 43 دقيقة

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

الزمالك يحصل على دفعة قوية قبل مواجهة دجلة

منذ ساعة و 26 دقيقة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي السعودي يتعاقد مع المصري "مهاب حسام"

الدوري السعودي.. 12 حارسا أجنبيا و4 أندية تكتفي بالمحليين

تفاصيل تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي

إنبي يصدم الأهلي بقرار ناري

الفتح السعودي يعلن تعاقده مع الدوسري

لاعب المنتخب المغربي السابق ينتقل للدوري السعودي

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

07:02 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»