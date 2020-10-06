الأهلي السعودي يُعلن تعاقده مع «فتوحي»

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع المغربي إدريس فتوحي، صانع ألعاب الحزم، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وعبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن الأهلي اليوم الثلاثاء تعاقده مع فتوحي لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.





وقدم فتوحي أداء رائعا مع فريق الحزم في الموسم الماضي إلا أن النتائج السيئة للفريق أسفرت عن هبوط الحزم من الدوري السعودي للمحترفين.





وكان فتوحي /31 عاما/ قد انضم للحزم في العام الماضي قادما من دبا الفجيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.



