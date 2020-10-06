عرض جديد لشراء نادي مصر المقاصة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقدم عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة شركة “المقاصة سبورت“، باستقالته من منصبه، وقدم عرضا لشراء النادى من خلال شركته “أى فريندز سبورت”.  

وأوضح مصدر مقرب من النادي أن العرض يشمل شركة المقاصة سبورت بالكامل وبذلك ينضم هذا العرض لـ3 عروض أخرى لشراء الحصة، يجرى بحثها من لجنة الاستثمار ومكتب “أليانز للمحاماة”، موضحة أنه سيتم البت فى العروض خلال شهر.  

واستعرض مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزى العروض الثلاثة مؤخرا لبحث سبل بيع حصة الشركة في شركة المقاصة سبورت. 

 ويبلغ رأسمال شركة «المقاصة سبورت» نحو 42 مليون جنيه، وأبرز استثماراتها في شركة النجيل الصناعي، وتملك شركة مصر المقاصة نحو 71% من أسهمها.

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