الكنيسة تنفي علمها بعمل فني يجسد شخصية البابا شنودة

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نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبوابة "الفجر:" علمه بوجود بأى عمل فنى يقوم به الفنان حسن يوسف بتجسيد شخصية البابا شنودة، مؤكدا " أنه لابد من الرجوع للكنيسة أولا".



جديرا بالذكر أن الفنان حسن يوسف قد صرح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" بأن مسلسل البابا شنودة سيهتم به مسيحيو ومسلمو العالم، خاصة أنه كان شخصية محبوبة.



وأوضح أن الفكرة تم طرحها في 2003 بعد نجاح مسلسل الشيخ محمد متولى الشعراوي، ولكن توقفت، وعادت إلى الأضواء مرة أخرى، مضيفًا: "يشترط في كتابة قصة حياة البابا شنودة أن تتم كتابتها بطريقة معبرة عن حياتها الوطنية والتي تعبر عن الوحدة".