عناني : هدف تحالف المستقلين الفوز بمقاعد البرلمان في القاهرة والدلتا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر
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أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد وعضو الهيئة العليا لقائمة تحالف المستقلين، اليوم الإثنين، أنه من المقرر عقد اجتماع عاجل للهيئة العليا للتحالف خلال الساعات القادمة، مع أعضاء القائمة في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا والتي تضم 100 مرشح.

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد في تصريحات صحفية، أنه سيتم مناقشة خطة العمل في المرحلة القادمة خلال الإجتماع مع المرشحين، ووضع خطة زمنية محددة وآلية عمل وانتشار في الـ 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ" وذلك طبقا للضوابط المحددة من الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وشدد "عناني" علي احترامه الكامل لأحكام القضاء رغم التحفظات الكبيرة للتحالف علي ما واجهناه من تعسف شديد أثناء تقديم أوراق القائمة لخوض الإنتخابات في قطاع الجيزة وشمال الصعيد وقطاع شرق الدلتا وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وتابع عضو الهيئة العليا لتحالف المستقلين، قبولنا في قائمة واحدة فقط هو إهدار لعمل دؤوب علي مدار الفترة الماضية، وسيجعلنا أكثر إصرار علي هدفنا وهو الفوز بمقاعد البرلمان في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

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