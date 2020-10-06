نجوم الزمالك يعقدون جلسة تأييد لمرتضى منصور بعد قرار اللجنة الأولمبية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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اعلن نجوم ورموز كرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة تأييد للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي وذلك فى الساعة الواحده والنصف ظهر غد الأربعاء.


تأتي جلسة التأييد لرئيس للزمالك من أجل مساندته فى التصدي ورفض قرار اللجنة الأوليمبية الخاص بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك.


من جانبه أكد  فاروق جعفر وطارق يحيى أن نجوم النادي القدامى عليهم دور كبير في مساندة رئيس النادي باعتباره رمز الزمالك وصاحب إنجازات يشهد بها القاصي والداني.

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