أيمن أشرف يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي وإنبي





أعلن أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته لمواجهة الفريق الأحمر غدًا أمام إنبي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام المقاولون العرب.





وشارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي التي تقام مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة ٣٢ في بطولة الدوري الممتاز.





وخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل انطلاق المران، للتأكد من جاهزيته بعد شكوى من آلام في القدم، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.





يذكر أن الأهلي حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري المصري على المقاولون العرب بهدف نظيف صجله عمرو السولية.