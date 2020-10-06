الأهلي يفقد مدافعه أمام إنبي للإصابة

تأكد غياب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه غدا أمام إنبي بسبب الإصابة في العضلة الضامة.





وأدى محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر جلسة في «الجيم» مساء اليوم الثلاثاء، ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.





واشتكى وحيد من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة الجماعية.





وأجري الأهلي مرانه مساء اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة ٣٢ لبطولة الدوري الممتاز.



