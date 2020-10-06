"أطفال الأسمرات" يتعلمون الخط والتصوير بمتحف جاير أندرسون

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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انطلقت عدة فعاليات مختلفة بمتحف جاير أندرسون الشهير ببيت الكريتلية، والتي تمثلت في عددمن الورش التدريبية المختلفة.

جاءت أول ورشة في فنون التفصيل بالتعاون مع
جمعية عطاء السماء لمكافحة السرطان، حيث تعلمت الفتيات والسيدات فنون تفصيل الملابس.

والفعالية الثانية جاءت بالتعاون مع قصر ثقافة تحيا مصر فرع ثقافة القاهرة بقيادة فادية بكير مدير إدارة الشئون الثقافية فرع ثقافة القاهرة والتي استهدفت تعليم أطفال الأسمرات فنون الخط، على يد المدرب رضا الأنور.

وجاءت تلك الفعاليات بإشراف الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بقيادة أحمد ناجد مدير الإدارة.

ومن ناحيتها قالت ميرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسن إن تلك الفعاليات الهدف منها ربط الطفل بالمتحف وإكسابه مهارات خاصة مثل الخط والتصوير وغيره من مهارات.

وأضافت أنه أعقب الورشة جولة عامة في المتحف تعرف الطلاب فيها على مقتنيات بيت الكريتلية وتاريخه وكذلك تاريخ جاير أندرسن.

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