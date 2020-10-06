تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من ارتفاع الرطوبة مما يزيد أحساس العطش وحرارة الطقس، كما حذرت من شبورة مائية صباحًا علي انحاء متفرقة من البلاد.

طقس غدا الاربعاء:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الأربعاء يشهد طقس حار القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار متوسطة الي رعدية 30% علي انحاء متفرقة علي السواحل الشمالية.

طقس يوم الخميس المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس المقبل يشهد طقس حار القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار متوسطة الي رعدية 30% علي انحاء متفرقة علي السواحل الشمالية.

طقس يوم الجمعة المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الجمعة المقبل حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الجمعة المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا في انحاء متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتبلغ درجات الحرارة غدًا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 العظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 العظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 العظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 العظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 العظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 العظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

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