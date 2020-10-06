التطهير العرقي.. هدف تركيا وراء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:23 م
الرئيس الارميني
الرئيس الارميني
وكالات
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استنكر الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان دور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ناغورنو كاراباخ.

 

ومن جانبه، كان قد قال "سركيسيان" في حوار له مع شبكة "سكاي نيوز عربية" ونقلته قناة "مداد نيوز" بإنه يتهم أذربيجان ببدء الحرب في الإقليم.

 

وشدد الرئيس الأرميني على أن النزاع لن يحل بالقوة، وأن لا وجود لحل عسكري لأزمة ناغورنو  كاراباخ، موضحا أن المعارك أصبحت معقدة بسبب طرف ثالث، هو تركيا التي أرسلت المرتزقة لدعم أذربيجان، كما اتهم تركيا بتنفيذ عمليات "تطهير عرقي" ضد الأرمن.


ويرى رئيس أرمينيا أن هناك إمكانية للوصول لحل سلمي، لكن هذا لن يتحقق إلا بانسحاب تركيا وقتها سيمارس "أصدقاء السلام" الضغوط لوقف إطلاق النار.

 

وأشار سركيسيان إلى أن الأزمة الإنسانية كبيرة وعظيمة فحياة الناس على المحك والمدنيون يقتلون من الجانبين.

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