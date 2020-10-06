افتتاح معرض "سلام سلاح" ومدير قصر المنيل يدعو المصريين للزيارة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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افتتح الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، اليوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر، معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "سلام سلاح".

وجاء المعرض احتفالًا من متحف قصر المنيل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية.

وقال بدوي إن المعرض مجموعة منتقاة من أجمل واندر واثمن الاسلحة والسيوف والخناجر والغدارات التى اقتناها الامير محمد على توفيق داخل قصره بالمنيل.

وهي مجموعة متميزة ومتنوعة مختلفة من الأسلحة المتنوعة. زخرف بعضها بحروف من ذهب حملت اسم الصانع وآيات قرآنية وعبارات حماسية ودعائية منها ما كساه الفضه والقطيفة ومنها ما طعم بالأحجار الثمينة

ويقتني متحف قصر الامير محمد علي بالمنيل مجموعة من الأسلحة المعدنية الهجومية كالسيوف والخناجر التي آلت الي منشئ القصر محمد علي توفيق سواء بالأهداء او الشراء .شخصية هذا العام القائد الاعظم في العصر الحديث ابراهيم باشا محيئ مجد الجيش المصري والذي استطاع بالجنود المصريين تحقيق ما لم يحققه غيره.

ودعا الدكتور ولاء الدين بدوي جموع الشعب المصري لزيارة القصر والمعرض والذين يعتبران من النوادر الأثرية في مصر بما يضمان من مقتنيات رائعة، حيث أن القصر فسحة مناسبة للأسرة المصرية بأسعار في المتناول، والمعرض دخوله مجاني.

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