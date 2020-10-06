مهرجان الفضائيات يطلق دورته في ١٦ نوفمبر إهداء لروح رجاء الجداوي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلن الإعلامى أحمد عليوة، رئيس مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال١١ بأنه تم بدء التصويت لاختيار الافضل لهذا العام علي الموقع الرسمى للمهرجان منذ الاول من اكتوبر الحالي ليستمر التصويت حتي الاول من نوفمبر القادم.


و علي أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم ١٦ من شهر نوفمبر المقبل واكد بأن ادارة مهرجان الفضائيات العربية نهدي الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور اهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامه وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما وأعلن بأن الراعي الاعلامي الحصرى قناة Ten الفضائية والتي ستقوم بنقل الحدث كاملاً علي شاشتها

وأضاف ان الجوائز تقسم إلى ثلاثه أنواع احدهما جوائز النقاد وجوائز الجمهور والاخيره جوائز المهرجان الخاصة .

وصرح أيضا انه بحلول الدورة ال ١١ من المهرجان اضيفت ٣ جوائز جديدة وهى "أفضل لاعب"، "أفضل لاعب صاعد"، "أفضل حارس مرمى"، علي أن ينضم للجنه المهرجان عميد الكره المصرية وكابتن منتخب مصر السابق "كابتن احمد حسن" لكى يقوم بالاشراف على التصويت الخاص بمجال الرياضه وستستخرج النتائج لهذه الجوائز بنسبة ٥٠ ٪من الجمهور و٥٠٪ من لجنه المهرجان.


وصرح بأنه تقام هذه الدورة تحت ضغوط غير معتادة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بجائحة كورونا .


واكد انه ستقام هذه الدورة مع الالتزام بالقرارات الاحترازية لحماية الحضور المدعويين والمكرمين بحفل توزيع الجوائز والمزعم انعقادة بشهر نوفمبر القادم وأكد ان الحدث يستضيفه فندق الماسة وأكد بانها اضافة جديدة للمهرجان والذي ستشهد دورة مختلفة.

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