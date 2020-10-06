استشاري يكشف أسباب المشاكل الزوجية المستمرة وطرق تفاديها

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:14 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير، إن الثقافة الأسرية تُعد السبب الرئيسي لما يسمى بالسيطرة على المنزل بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الزوجة قبل الذهاب إلى منزل زوجها تأخذ معلومات من والدتها بعضها صحيح والأخر خطأ، كما أن الزوج يأخذ بعض المعلومات من والدته أيضًا بعضها صحيح والأخر خطأ؛ الأمر الذي ينتهى بخلافات مظلمة بينهما.

وأضاف "صلاح الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الزوج والزوجة يظلوا طوال الوقت محملين بأعباء المصالح المظلمة والثقافة الخاطئة، مشيرًا إلى أن هذه الأعباء المظلمة تظهر عند أول مولود واختيار اسمه ما بين الأب والأم مما يحمل كل منهما بضغط عالى ليس فى محله على الإطلاق.

وتابع: "حل هذه الثقافة هو جلوس الزوج والزوجة والتحدث بشىء من العقل واختيار الأفضل لحياتهم وليس لحياة الأخرين والبعد كل البعد عن أي ضغوط أسرية خاصة للزوج أو الزوجة"، مشيرًا إلى أن المشورة بين الزوج والزوجة فى مناحي الحياة بينهما أمر مهم للغاية اقتضاءً بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة إيمان الجمال، خبيرة التنمية البشرية والعلاقات البشرية، إن هناك مجموعة من العوامل والتي تؤدى بالزواج إلى شىء روتيني، مشيرة إلى أن التكرار في السلوك اليومي في الأمور مما يخلق نوعًا من الملل بين الزوجين، بينما الحياة الزوجية تحتاج إلى شىء من الشغف والمفاجأة بينهما.

وأضافت أن كثرة المشكلات الاجتماعية بينهما بسبب الأولاد ومشاكلهم أو الحالة الاقتصادية والروتين اليومي بين الزوجين في جميع الأفعال يؤدي إلى الملل، مشيرة إلى أنه لا بد من التجديد في الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة؛ خاصة وأن الزوج يرغب في الزوجة الفرفوشة والتي تتحمل أعباء الحياة مع الزوج.

وتابعت: "عدم مشاركة الاهتمامات بين الزوجين يؤدي إلى الزواج الروتيني والممل أيضًا"، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية الآن فقدت شيئًا مهمًا للغاية وهو الحوار بين الزوج والزوجة في كافة الأمور الحياتية بينهما ولكن التكنولوجيا والسوشيال ميديا أصبحوا يستحوذون على كل الوقت للزوج والزوجة؛ مما يخلق نوعًا من الروتين في الحياة بينهما والملل في التعامل والحياة بينهما بشكل عام.

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