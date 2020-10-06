موسيماني يركز على تدريبات الكرة في مران الأهلي.. والشيخ يواصل التأهيل





ركز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تدريبات الكرة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء.





وأجرى موسيماني أكثر من تقسيمة بالكرة لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، ثم أجرى تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين، حرص خلالها على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء.





وفي سياق أخر خاض أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي التي تقام مساء غدٍ في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.





واكتفى الشيخ بأداء تدريبات تأهيلية، بعد شكوى اللاعب من إصابة عضلية، ويستعد للعودة للمشاركة في المران الجماعي فور التعافي منها، تمهيدًا للمرحلة المقبلة.





وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة إنبي.



