أسعار النفط تواصل الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:58 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتعطيلات المعروض في النرويج وإعصار في خليج المكسيك وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد مغادرة المستشفى.

كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.26 دولار بما يعادل 3.1 بالمئة إلى 42.55 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار أو 3.3 بالمئة مسجلا 40.51 دولار.

يقول اتحاد صناعة النفط والغاز النرويجي إن إضرابا لعمال القطاع في البلاد سيخفض إجمالي الطاقة الإنتاجية بما يزيد قليلا فحسب على 330 ألف برميل من المكائف النفطي يوميا، أي نحو ثمانية بالمئة من إجمالي الإنتاج.

وتُظهر حسابات أن 60 بالمئة من إجمالي الخفض سيكون في الغاز الطبيعي، والنسبة الباقية في النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي.

تُخلي شركات الطاقة منصات النفط البحرية مع تعزز قوة الإعصار دلتا إلى الفئة 2 وقد يصبح إعصارا شديدا عندما يصل إلى خليج المكسيك يوم الثلاثاء.

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