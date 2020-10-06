أخصائية تغذية علاجية تكشف خطورة السمنة لدى الأطفال وكيفية علاجها

Advertisements

قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن السمنة بشكل عام هي امتلاك دهون زائدة في مُختلف أنحاء الجسم، مشيرة إلى أن السمنة عند الأطفال هى أن يكون وزن الطفل أعلى بنسبة 20% من الوزن المثالي للطفل في نفس عمره وطوله، منوهة بأنه بشكلٍ عام الأطفال الذين يُعانون من السُّمنة المُفرطة يميلون بشكلٍ كبير إلى استهلاك الأطعمة الغنيّة بالسُعرات الحراريّة والدهون.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن السُّمنة في مرحلة الطفولة تعتبر أمرًا مقلقًا للغاية؛ حيث أن الوزن الزائد غالبا ما يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل الصحيّة، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مشيرة إلى أن إنقاص الوزن عند الأطفال ليس سهلًا، وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى النكسات وإحباطات كما يحدث مع البالغين بالضبط.



وتابعت: "يؤثر فُقدان الوزن لدى الأطفال في نموّهم، وشكل جسدهم، وعلاقتهم بالطعام"، مشيرة إلى أن التغيير في وزن الطفل يحدث ببطء شديد، لذلك يجب الصبر للحصول على الوزن اللازم بشكلٍ صحي، مع تجنّب إعطاء الطفل ضمن نظام غذائي لفقدان الوزن إلّا تحت إشراف طبي؛ خاصة وأن الأنظمة الغذائية المقيدة ضارّة جدًا بصحة الطفل، وقد تؤثر على نموه وتطوره.

