بعد عرضه بجميع دور العرض.. حسام داغر بهنئ صناع عمل فيلم "الخطة العايمة"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرص الفنان حسام داغر، علي تهنئة أبطال فيلم "الخطة العايمة"، وذلك بعد عرضه أمس في جميع دور العرض السينمائي.


ونشر حسام داغر صورة تجمعه بصناع العمل، وكتب": ألف مبروك يا علي يا حبيبي ويا توتة علي فيلم الخطة العايمة، مبروك يا حبايبي وطبعا غادة علدل اللي موتتنب من الضحك، الأستاذ عمرو عبدالجليل والمخرج معتز التوني.. الفيلم جميل ودمه خفيف وصحابي المؤلفين كيمز وعبدالوهاب اللي كتبين صباحية مباركه برضو..كان يوم جميل في العرض الخاص امبارح وضحكنا من قلبنا.


وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.


وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال حسام داغر مسلسل النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، والتي تدور أحداثه حول إطار الخيال العلمي.


وشارك في المسلسل كوكبة من الفنانين منهم يوسف ألشريف ، نهال نور ، هاجر أحمد محمد لطفي وآخرين.

أخبار تهمك

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ أقل من ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يومين

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ 41 دقيقة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

07:02 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»