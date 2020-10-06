بعد عرضه بجميع دور العرض.. حسام داغر بهنئ صناع عمل فيلم "الخطة العايمة"

Advertisements

حرص الفنان حسام داغر، علي تهنئة أبطال فيلم "الخطة العايمة"، وذلك بعد عرضه أمس في جميع دور العرض السينمائي.





ونشر حسام داغر صورة تجمعه بصناع العمل، وكتب": ألف مبروك يا علي يا حبيبي ويا توتة علي فيلم الخطة العايمة، مبروك يا حبايبي وطبعا غادة علدل اللي موتتنب من الضحك، الأستاذ عمرو عبدالجليل والمخرج معتز التوني.. الفيلم جميل ودمه خفيف وصحابي المؤلفين كيمز وعبدالوهاب اللي كتبين صباحية مباركه برضو..كان يوم جميل في العرض الخاص امبارح وضحكنا من قلبنا.





وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.





وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال حسام داغر مسلسل النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، والتي تدور أحداثه حول إطار الخيال العلمي.





وشارك في المسلسل كوكبة من الفنانين منهم يوسف ألشريف ، نهال نور ، هاجر أحمد محمد لطفي وآخرين.



