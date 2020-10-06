موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل المران استعدادًا لإنبي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر إقامتها غدًا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة إنبي.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا الأربعاء، والتي يسعى خلالها الجهاز الفني لاستكمال النتائج القوية في بطولة الدوري، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 82 نقطة فيما يأتي فريق إنبي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

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