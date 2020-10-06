أزمة في ريال مدريد بين اللاعبين والإدارة

أزمة في ريال مدريد بين اللاعبين والإدارة
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:30 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أزمة مرتقبة في ريال مدريد بسبب رغبة إدارة النادي في تخفيض أجور اللاعبين في الموسم الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن إدارة ريال مدريد ستطلب من اللاعبين تخفيض رواتبهم بنسبة 20% إذا استمر غياب الجماهير.
وألمح البرنامج الإسباني أن إدارة الملكي قررت تخفيض رواتب اللاعبين في الموسم الماضي بين 10 و20% بعد توقف الدوريات ثلاثة أشهر وغياب الجماهير بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وأكد البرنامج الإسباني أن نجوم ريال مدريد سيرفضون تخفيض رواتبهم في الموسم الحالي علمًا بأن النادي الملكي لم يقدم على أبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.