أزمة في ريال مدريد بين اللاعبين والإدارة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أزمة مرتقبة في ريال مدريد بسبب رغبة إدارة النادي في تخفيض أجور اللاعبين في الموسم الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن إدارة ريال مدريد ستطلب من اللاعبين تخفيض رواتبهم بنسبة 20% إذا استمر غياب الجماهير.

وألمح البرنامج الإسباني أن إدارة الملكي قررت تخفيض رواتب اللاعبين في الموسم الماضي بين 10 و20% بعد توقف الدوريات ثلاثة أشهر وغياب الجماهير بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد البرنامج الإسباني أن نجوم ريال مدريد سيرفضون تخفيض رواتبهم في الموسم الحالي علمًا بأن النادي الملكي لم يقدم على أبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار تهمك

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

منذ ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يومين

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»