أزمة في ريال مدريد بين اللاعبين والإدارة

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أزمة مرتقبة في ريال مدريد بسبب رغبة إدارة النادي في تخفيض أجور اللاعبين في الموسم الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا.





وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن إدارة ريال مدريد ستطلب من اللاعبين تخفيض رواتبهم بنسبة 20% إذا استمر غياب الجماهير.





وألمح البرنامج الإسباني أن إدارة الملكي قررت تخفيض رواتب اللاعبين في الموسم الماضي بين 10 و20% بعد توقف الدوريات ثلاثة أشهر وغياب الجماهير بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.



