سلبية "رابيد تيست" لفريق الأهلي قبل مباراة إنبي غدًا





كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.





وأجرى لاعبي الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، على هامش مران الفريق الصباحي، وفق البروتوكول الطبي الخاص بإجراء الفحوصات قبل المباريات الرسمية، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا.





وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم، قبل الدخول في معسكر استعدادًا لمواجهة إنبي.