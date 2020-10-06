مدرب كمال أجسام يتهم أقاربه بالشروع في قتله ويطلب تعويض مليون جنيه بإمبابة

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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات الشروع في قتل مدرب كمال أجسام، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، إذ تبين أنه يعمل كـ"بودي جارد في أحد الملاهي الليلية".



وبينت التحقيقات أنه على خلاف مع اثنين من أقاربه، "ممدوح.ح" وشهرته الصعيدي، "عارف. أ"، ويقطنوا في نفس منزل العائلة بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.



وأوضحت التحقيقات أنه يوجد خلافات بين المجني عليه وأقاربه اللذان يعملان أيضًا كـ" بودي جارد في الملاهي الليلية"، ووقعت مشاجرة بيهم أحدث على إثرها كلا منهم إصابة الآخر، بأسلحة بيضاء.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين احدثا إصابة المجني عليه بإصابات خطيرة خضع على إثرها لإجراء عملية جراحية، وحرر محضرا اتهمهما خلاله بالشروع في قتله.



وواصلت التحقيقات أنه طلب منهما تعويض مليون جنيه، مقابل تنازله عن المحضر، ولدي القبض على المتهمين عرض عليه المتهم الثاني "عارف" نصف مليون جنيه مقابل تنازله عن المحضر، لكنه رفض عرضه، وأصر على طلب المليون جنيه كاملين.



كان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهمين بالشروع في قتل مدرب كمال أجسام بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود بلاغا من مدرب كمال أجسام يتهم إثنان من أقاربه بالشروع في قتله.



تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وأعدت القوات مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش والنقيب محمد طارق معاون مباحث القسم، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

