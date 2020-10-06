ارتفاع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية فى المستهل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية حيث صعد المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي بعد لحظات من الفتح يوم الثلاثاء مع تطلع المستثمرين إلى علامات على اتفاق وشيك في واشنطن لسن مزيد من إجراءات التحفيز المالي، في حين تأثر المؤشر ناسداك المجمع بعمليات ببيع في بعض من أكبر أسهم شركات التكنولوجيا.

صعد داو 65.60 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 28214.24 نقطة عند الفتح، وزاد ستاندرد أند بورز 0.11 نقطة مسجلا 3408.74 نقطة، بينما تراجع ناسداك 17.95 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 11314.53 نقطة.

أخبار تهمك

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

منذ ساعة

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»