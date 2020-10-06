ارتفاع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية فى المستهل

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية حيث صعد المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي بعد لحظات من الفتح يوم الثلاثاء مع تطلع المستثمرين إلى علامات على اتفاق وشيك في واشنطن لسن مزيد من إجراءات التحفيز المالي، في حين تأثر المؤشر ناسداك المجمع بعمليات ببيع في بعض من أكبر أسهم شركات التكنولوجيا.





صعد داو 65.60 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 28214.24 نقطة عند الفتح، وزاد ستاندرد أند بورز 0.11 نقطة مسجلا 3408.74 نقطة، بينما تراجع ناسداك 17.95 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 11314.53 نقطة.