الزمالك يحصل على دفعة قوية قبل مواجهة دجلة

انتظم المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.





وشارك اللاعب في التدريبات بصورة طبيعية بعدما كان يعاني من الإصابة في الركبة .. حيث تعافى أوناجم بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي وأصبح جاهز للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة من الناحية الطبية.





ويستعد الفريق لمواجهة نظيره وادي دجلة والمقرر لها الخميس المقبل في الجولة ٣٢ من بطولة الدوري الممتاز.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تأهل أمس الإثنين لدور ربع نهائي بطولة كأس مصر، عقب تغلبه على سموحة بهدفين مقابل هدف.







