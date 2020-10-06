الجمعة.. الوفد يحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر





ويتناول الحفل توزيع درع الوفد على أسر الشهداء والمصابين وبعض من شاركوا فى حرب 1973 تقديرًا وتثمينًا لدورهم الوطنى وما جادوا به دفاعًا عن التراب الوطنى.



وأسند أبو شقة إعداد وتجهيز الحفل إلى السيدة أمل رمزى النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للشئون السياحية. يقام الحفل مساء بعد غدٍ الجمعة بفندق سفير بالدقى.



يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، مساء بعد غد الجمعة، احتفالًا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والدور الوطنى الشجاع الذى قامت به القوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية فى الحفاظ على أمن وأمان المواطن.وأكد أبو شقة أن انتصار مصر فى حرب أكتوبر أعاد إلى الأمة العربية كرامتها، كما أن معركة 6 أكتوبر لم تكن معركة عسكرية فحسب انتصرت فيها القوات المسلحة، وإنما كانت ملحمة مضيئة فى تاريخ الشعوب عندما يقف الشعب بأكمله وراء قواته المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.ووجه حزب الوفد الدعوة لكل من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية والمرأة والشباب وكبار الشخصيات العامة.