قبيل عودة الدراسة.. القرارات الكاملة بشأن مجموعات التقوية

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عدد من القرارات الهامة اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة بشأن مجموعات التقوية التي ستشهدها المدارس خلال العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، وسط إجراءات احترازية قوية للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".



واستمرار ظهور الفيروس، سيجعل هناك شكل مختلف للعام الدراسي القادم الذي ينطلق يوم ١٧ أكتوبر القادم بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وذلك كإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الوباء وعدم انتقاله بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن مجموعات التقوية التي ستشهدها المدارس العام الجديد:



1- أسعار مجموعات التقوية ستكون 10 جنيهات كحد أدنى و85 جنيه كحد أقصى.



2- المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية.



3- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقى العاملين بالتربية والتعليم.



4- يراعى أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.



5- يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء عن 25% من إجمالى عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.



6- مجموعات التقوية اختيارية وليست إجبارية، وإدارة المدرسة لا يحق لها إجبار الطالب أو ولي أمره على التسجيل فيها خلافًا لرغبته.



7- المجموعات ستكون بعد اليوم الدراسي عن طريق جدول معتمد، على أن يكون عدد الطلاب في كل مجموعة تقوية 25 طالبًا فقط، بواقع 8 حصص شهريًا في كل مادة.



8- تنظم مجموعات تقوية اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادى مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسى لهم بتلك المواد، وتكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الاسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية، وتتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.



9- في صفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.



10- بالنسبة الشهادتان الإعدادية والثانوية تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

