حجز مدير مطعم لاستغلاله 15 طفلا بمدينة نصر

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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية حجز مدير مطعم بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، لاتهامه باستغلال 15 طفلًا للعمل داخل المطعم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





البداية عندما شن رجال المباحث، حملة أمنية على المحلات التجارية، حيث تبين أن المطعم يعمل به 15 طفلًا فى أماكن متفرقة داخل المحل، مما يعد مخالفة لقانون الطفل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وضبط مدير المطعم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.