نوال الزغبي ترفع الصوت: بيموتونا بالبطئ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
أعربت الفنانة ​نوال الزغبي​ عن غضبها من السلطة الحاكمة في ​لبنان​، وقالت إنها تقتل الشعب اللبناني بالبطئ، الذي لم يعد بوسعه حتى الحصول على الدواء، كما سخرت من القرارات العشوائية التي تتخدذها الدولة في مواجهة ​فيروس كورونا​.


وغردت نوال عبر حسابها بتويتر "البلد عم يفضى من كل شي !والشعب اللبناني حتى الدواء ما عم يقدر يحصل عليه!.


وأضافت: عم بيموتونا عالبطيق!! بس خايفين علينا من كورونا(شي مضحك) بس الاهم انو الزعيم محافظ على كرسته(الحمدالله)!!!! لبنان السلطة النائمة.


يذكر أن نوال الزغبي تحرص دائمًا على التعبير عن آرائها السياسية عبر حساباتها الرسمية بكل جرأة.

أخبار تهمك

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لجنة الانضباط تكشف النقاب عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ حوالي 6 ساعات

في انتظار باتشيكو.. الزمالك يؤجل المفاوضات مع "الهداف"

منذ 36 دقيقة

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

منذ 42 دقيقة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض رحيل صانع ألعاب الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ يوم

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. نشر الجيش وإعلان حظر التجول الشامل في الأردن

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»