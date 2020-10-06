نوال الزغبي ترفع الصوت: بيموتونا بالبطئ

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أعربت الفنانة ​نوال الزغبي​ عن غضبها من السلطة الحاكمة في ​لبنان​، وقالت إنها تقتل الشعب اللبناني بالبطئ، الذي لم يعد بوسعه حتى الحصول على الدواء، كما سخرت من القرارات العشوائية التي تتخدذها الدولة في مواجهة ​فيروس كورونا​.





وغردت نوال عبر حسابها بتويتر "البلد عم يفضى من كل شي !والشعب اللبناني حتى الدواء ما عم يقدر يحصل عليه!.





وأضافت: عم بيموتونا عالبطيق!! بس خايفين علينا من كورونا(شي مضحك) بس الاهم انو الزعيم محافظ على كرسته(الحمدالله)!!!! لبنان السلطة النائمة.





يذكر أن نوال الزغبي تحرص دائمًا على التعبير عن آرائها السياسية عبر حساباتها الرسمية بكل جرأة.