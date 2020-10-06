عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1822) نزيل، والإفراج الشرطى عن (259) نزيل.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار ا رئيس الجمهورية رقم 553لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج تحت شرط من إستوفوا شروط الإفراج.


يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر
عاجل.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر

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