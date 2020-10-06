تفاصيل عقد بارتي مع آرسنال

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تفاصيل عقد الغاني توماس بارتي لاعب وسط فريق اتلتيكو مدريد المنتقل حديثا إلى آرسنال الإنجليزي.

واكدت صحيفة الديلي ميل الانجليزية على أن نادي آرسنال تعاقد مع بارتي مقابل 50 مليون يورو في آخر يوم من سوق الانتقالات الصيفية مساء الأمس.

واشارت الصحيفة إلى أن توماس بارتي وقع على عقد يمتد حتى 2024 وسيحصل على راتب يبلغ 260 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال قام بدفع الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي في الساعات الأخيرة من سوق الإنتقالات الصيفية التي انتهت مساء الأمس الإثنين.

وأعلنت إدارة النادي الإنجليزي أن النجم الغاني البالغ من العمر 27 عامًا سيرتدي قميص رقم 18 مع الفريق إبتداءً من الموسم الحالي.

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