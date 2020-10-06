تفاصيل عقد بارتي مع آرسنال

تفاصيل عقد بارتي مع آرسنال
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:45 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تفاصيل عقد الغاني توماس بارتي لاعب وسط فريق اتلتيكو مدريد المنتقل حديثا إلى آرسنال الإنجليزي.
واكدت صحيفة الديلي ميل الانجليزية على أن نادي آرسنال تعاقد مع بارتي مقابل 50 مليون يورو في آخر يوم من سوق الانتقالات الصيفية مساء الأمس.
واشارت الصحيفة إلى أن توماس بارتي وقع على عقد يمتد حتى 2024 وسيحصل على راتب يبلغ 260 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن آرسنال قام بدفع الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي في الساعات الأخيرة من سوق الإنتقالات الصيفية التي انتهت مساء الأمس الإثنين.
وأعلنت إدارة النادي الإنجليزي أن النجم الغاني البالغ من العمر 27 عامًا سيرتدي قميص رقم 18 مع الفريق إبتداءً من الموسم الحالي.