نجوى كرم تتحدى سميرة سعيد: معي أصوات حلوة بفريقي انتبهي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم محبيها، بصورة لها مع باقي فرذق لجنة تحكيم ذا فويس سينيور والذي سيبدأ عرضه غدًا الأربعاء عبر فضائية mbc.


وعلقت نجوى عبر تويتر قائلة: ‏بكرا الأربعاء رح يبلّش الموسم الأول من ذا فويس سينيور ورح تسمعوا أصوات رهيبة ونحنا المدرّبين عشنا لحظات رائعة مع المواهب.


وعلقت سميرة سعيد على تغريدة نجوى قائلة: ‏دي من أحلى التجارب يا نجوى، والبرنامج يؤكد ان الأحلام مالهاش حدود ولا زمان ولا سن معين.


ومن جانبها، قررت شمس الأغنية اللبنانية ممازحة سميرة وقالت: ‏جاهزة للتحدي؟ معي أصوات حلوة بفريقي، انتبهي.


وكانت شمس الأغنية ال​لبنان​ية ​نجوى كرم​ قد عبرت عن عشقها لوطنها لبنان ووجهت رسالة أمل إلى ​محبيها، من خلال طرحها أغنية "بيروت" على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".


وكانت نجوى قد أطلقت قبل أيام حملة "​لبنان الحياة​" عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، كمبادرة فنية من أجل إظهار صورة لبنان الحقيقي، لبنان الجمال والحياة، على عكس ما يظهر به خلال هذه الأيام، بسبب الأوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية الصعبة.


وعبّرت نجوى في الأغنية عن صرختها الوطنية في مواجهة من يريد القضاء على لبنان، مؤكدة أن هذا البلد سينهض من جديد رغم كل الأزمات.


وعلّقت نجوى على الأغنية في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "لو خلصت السّاعات وتغيّرت الأزمنة وضاعت الأماكن وانهَدّت الحضارات، بتضلّك بعيوني لبنان الحياة بيروت".


يُذكر أن الأغنية من كلمات روجيه فغالي، ألحان ​وسام الأمير​، وتوزيع موريس طويلة.

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